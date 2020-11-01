النائب العام يهيب بمحاولات المغرضين بالإدعاء بانتقاص حقوق اللاجئين داخل مصر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
مروة هيكل
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اهابت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالكافة إلى الحذر من محاولات بعض المغرضين البائسة، بالادعاء بانتقاص حقوق اللاجئين أو الأجانب داخل مصر والتهاون فيما يقع عليهم من اعتداءات، وتؤكد «النيابة العامة» أيضًا حرصَها وكافة المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون على أداء رسالتهم دون تمييز، ورعاية مصالح الكافة بإيتاء كل ذي حق حقه.

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