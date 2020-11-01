الخارجية تدعو المصريين فى الخارج لطبع وملء بطاقتى الاقتراع

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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دعت وزارة الخارجية المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات غدًا الإثنين 2 نوفمبر والثلاثاء 3 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقتى الاقتراع والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة. 

وجاء ذلك استمرارًا للتنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، وبناء على قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب، حيث من المقرر بدء المرحلة الثانية اعتبارًا من غدًا 2 نوفمبر الجارى وتشمل دوائر 13 محافظة هم القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنها تستمر فى تلقى الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 سعت 9 مساءً، واتباع القواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين فى الخارج من خلال التأكد من قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين واتخاذه اجراءات التسجيل المسبق للإدلاء بالصوت فى البعثة، وعدم سابقة إدلائه بصوته فى لجنة أخرى، وذلك حتى يتم تسجيل عملية التصويت.
 
وأكدت الوزارة أنه بناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات تم موافاة بكافة المحاضر الخاصة بإجراءات فتح وغلق اللجان، وكشوف الناخبين، واجراءات الفرز للنظامين الفردى والقوائم، فضلا عن الإجراءات الواجب اتباعها منذ بداية العملية الانتخابية، وعملية الفرز وادخال النتائج على التطبيق المعد لذلك، واجراءات حفظ كافة المستندات وارسالها إلى لجنة تلقى نتائج المصريين بالخارج بالهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزارة الخارجية.

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