وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيرته اللبنانية (صور)

Advertisements

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب السيدة فارتينيه أوهانيان وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالى الشباب والرياضة.



وخلال اللقاء أكدت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية، على عمق العلاقات القوية بين الشعبين المصري واللبناني، مشيرة إلى تطلعها لمزيد من التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة التي تخص الشباب والرياضة.



وأشادت أوهانيان بجهود الدكتور أشرف صبحي خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية رياضية وشبابية على أعلى مستوى وتستطيع من خلالها إستضافة أكبر الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية في أى وقت، وهو ما ظهر واضحا خلال الفترة الماضية بعد إقامة أكبر البطولات العالمية والدولية والقارية في مصر، فضلا عن العديد من الفعاليات الشبابية المميزة.



من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على تقديره لوزيرة الشباب والرياضة اللبنانية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من بروتوكولات التعاون بين البلدين في المجالين الشبابي والرياضي.



وفي نهاية اللقاء، سلم وزير الشباب والرياضة نظيرته اللبنانية علمًا ووثيقة تنظيم المؤتمر الكشفى العربى الثلاثين 2022، والذي استضافته مصر في دورته السابقة عام 2019 وذلك في تقليد هو الأول من نوعه على مستوى من فعاليات المؤتمر الكشفي العربي.



