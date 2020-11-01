التعليم العالي تطمئن أولياء الأمور بشأن كورونا: "مش سايبين حاجة للصدفة" (فيديو)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن العالم أجمع يشهد ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ونحن جزء من العالم، ومن المتوقع ان يكون هناك ارتفاع في أعداد الإصابات بكورونا.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن الدول المصرية مستعدة لأي احتمالات، معربًا عن امله ألا نشهد انتشار شديد لفيروس كورونا.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن هناك خطة واستراتيجية واضحة تم إرسالها لجميع الجامعات والمعاهد لرؤية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والوزارة للتعامل مع كورونا، مؤكدًا أنه حال وجود حالات اشتباه بكورونا هناك استراتيجية للتعامل مع حالات الاشتباه ويتم الالتزام به، مطمأن أولياء الأمور أن هناك خطوات مكتوبة وواضحة لرؤساء المؤسسات التعليمية يتم التعامل وفقًا لها حال الاصابة بكورونا والمخالطين للمصابين، معقبًا: "مش سايبين حاجة للصدفة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99452 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 107555 حالات من ضمنهم 99452 حالة تم شفاؤها، و6266 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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