تحت قيادة "الجوكر" الألومنيوم يبدأ تدريباته استعدادا للموسم الجديد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements

استهل اليوم الأحد فريق نادي الألومنيوم، أولى تدريباته تحت قيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني الجديد، استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وحضر المدير الفني صباح اليوم لمقر الشركة وبدأ يومه باجتماع مغلق مع المهندس محمود سالم رئيس مجلس إدارة النادي، ومناقشة بعض الأمور التي تخص فريق كرة القدم بالنادي، ومدي اهتمام المجلس بتحقيق حلم الصعود الذي غاب طويلاََ.

ثم اجتمع عبد اللطيف بالجهاز المعاون لوضع استراتيجية خاصة بالفريق يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة قبيل انطلاق منافسات دوري القسم الثاني.

وبدأ عبداللطيف تدريب اليوم بمسافحة اللاعبين وإلقاء محاضرة صغيرة تضمنت أهمية الاهتمام من كل لاعب بالمسك الفرصة والاجتهاد من أجل التواجد داخل التشكيلة الأساسية للفريق، لاسيما وان الفترة قصيرة وتحتاج اهتمام وجدية.

يذكر ان جهاز الألومنيوم يضم كلا من :حسين عبد اللطيف مديرا فنيا، سعيد ابراهيم مدرب عام، خالد سعد الدين أخصائي احمال، اشرف عبد الوارث حراس مرمى، سيد قاسم إداري، أحمد عزت أخصائي علاج طبيعي، أحمد جميل أخصائي اصابات .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ أقل من ساعتين

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ يوم

الأهلي يستعيد خدمات نجمه

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 10 ساعات

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الحفيظ: موسيماني حسم عودة 4 لاعبين معارين للأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 9 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تدريبات بدنية للاعبي بنها استعدادا لسمنود

الكناني يكثف جهوده لتدعيم صفوف الألومنيوم

أبوجبل وزكي ضمن الجهاز الفني للألومنيوم

انطلاق فترة إعداد بلدية المحلة السبت المقبل استعدادا للممتاز ب

رسمياً.. حسين عبد اللطيف مديرا فنيا للفيوم

القناة يستأنف تدريياته استعدادا لودية بلدية الإسماعيلية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف