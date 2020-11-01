تحت قيادة "الجوكر" الألومنيوم يبدأ تدريباته استعدادا للموسم الجديد

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استهل اليوم الأحد فريق نادي الألومنيوم، أولى تدريباته تحت قيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني الجديد، استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.



وحضر المدير الفني صباح اليوم لمقر الشركة وبدأ يومه باجتماع مغلق مع المهندس محمود سالم رئيس مجلس إدارة النادي، ومناقشة بعض الأمور التي تخص فريق كرة القدم بالنادي، ومدي اهتمام المجلس بتحقيق حلم الصعود الذي غاب طويلاََ.



ثم اجتمع عبد اللطيف بالجهاز المعاون لوضع استراتيجية خاصة بالفريق يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة قبيل انطلاق منافسات دوري القسم الثاني.



وبدأ عبداللطيف تدريب اليوم بمسافحة اللاعبين وإلقاء محاضرة صغيرة تضمنت أهمية الاهتمام من كل لاعب بالمسك الفرصة والاجتهاد من أجل التواجد داخل التشكيلة الأساسية للفريق، لاسيما وان الفترة قصيرة وتحتاج اهتمام وجدية.



يذكر ان جهاز الألومنيوم يضم كلا من :حسين عبد اللطيف مديرا فنيا، سعيد ابراهيم مدرب عام، خالد سعد الدين أخصائي احمال، اشرف عبد الوارث حراس مرمى، سيد قاسم إداري، أحمد عزت أخصائي علاج طبيعي، أحمد جميل أخصائي اصابات .