تعرف كيف صعد سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز

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صعد فريق سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز بقيادة هيثم شعبان عن المجموعة الثانية " القاهرة والقناة " بالقسم الثاني بعد أن لعب الفريق 22 مباراة خلال هذا الموسم .



حقق الفوز في 11 مباراة منهم 6 مباريات على ملعبه مقابل 5 خارجها، وتعادل في 10 مباريات منهم 4 على ملعبه مقابل 6 خارج ملعبه، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة أمام فريق بتروجت وصيف المجموعة بهدفين مقابل هدف .



سجل لاعبيه 29 هدف منهم 13 على ملعبه مقابل 16 بالخارج وسكتت شباكه 13 هدف منهم 6 بالداخل مقابل 7 بالخارج



- هدافي الفريق



1- أحمد غنيم 11 هدف

2- شادى حسين 8 أهداف

3- شريف دابو 3 أهداف

4- عبد الله بيكا هدفين

5- محمد جمال هدفين

6-عاشور الأدهم هدف

7- محمد حسانيه هدف

8- محمد شاهين هدف



- الجهاز الفني للفريق



معتز البطاوي المشرف العام على الفريق ، هيثم شعبان مدير فني ، عمرو حسن مدير شئون اللاعبين ، محمد يسري مدرب عام ، محمود معاذ مدرب ، عمرو أبو الحسن مدرب مساعد ، مصطفى عفيفي مدرب حراس مرمى ، لويز اندرى البرازيلى مخطط أحمال ، دكتور فريد رضوان طيب ،محمد الشافعي اخصائي علاج طبيعي ، عمرو عبد الرؤوف ومحمد عبد السلام مدلكان ، خالد الجرجاوي إدارى ، وأحمد الكيلاني مدير ادارة



وخاض خلال مشوار الفريق 36 لاعب وهم

محمود شكري ، محمد شريف ، طارق سامى ،وليد عبد المنعم،عمرو سعد،محمود صقر،ضياء قنديل، عاشور الأدهم،عبد الله بيكا،شريف دايو،محمود المغربى، أحمد غنيم،محمد جمال،محمود نبيل،شادى حسين، محمد عادل، أحمد وجيه،محمد شاهين، حسنى زكي، مصطفى صابر ميسي،خالد الحسيني،طارق سامى، أحمد عادل،محمود حسان، حسن إبراهيم،وليد عبد المنعم، أحمد حاتم ،كاظيم ماليبو ، حمادة ناصر،محمد جمعه شيكا، جاكوب تايجر، وليد حسن .

أحمد حسن، صاوى محمد ، محمد سانيه ، عمر سعد .