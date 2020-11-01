النائب العام يرسل السلاح المستخدم في قتل الطفل السوداني لمصلحة الطب الشرعي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أرسل النائب العام المستشار حمادة الصاوي السلاح المضبوط في واقعة قتل الطفل سوداني بمدينة 6 اكتوبر انتقاما من والده، إلى «مصلحة الطب الشرعي» لفصحه وما يعلق به من آثار. 

كانت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر قد تمكنت من ضبط المتهم مرتكب الواقعة نفاذًا لأمر النيابة العامة والذي أرشد فور ضبطه عن سلاح الجريمة (السكين) الذي استخدمه في ارتكاب الواقعة. 

إذ باستجوابه في تحقيقات «النيابة العامة» أقر بقتله الطفل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك انتقامًا لخلاف مالي بينه وبين والد المجني عليه وصديقه، إذ كان قد أقام قبل ارتكابه الواقعة بمسكن والد المجني عليه في محاولة لتسوية الخلاف، ولكنهما تشاجرا حتى أحدث والد المجني عليه إصابة في ساعده الأيسر بسكين، فأُثير غضبًا وآثر الانتقام منه بقتله أو أيٍّ من ذويه إذا لم يرد المبلغ موضوع الخلاف، وأحضر سكينًا لذلك كان يخفيه خارج المسكن قاصدًا إصابة والد المجني عليه، ولما لم يجده والتقى المجني عليه استدرجه بعيدًا عن شقيقته إلى داخل إحدى الغرف، وطعنه عدة طعنات أودت بحياته. 

وقد أقرَّ المتهم أنه دوَّن العبارات بالأوراق المعثور عليها بمسرح الحادث، والتي تتضمن عزمه على قتل والد المجني عليه أو أيٍّ من ذويه انتقامًا، كما أقرَّ باستخدامه السلاح الأبيض المضبوط (السكين) –الذي أرشد عنه– وأنه كان يخبئه لاستخدامه في التعدي على والد المجني عليه على خلفية الخلاف المالي بينهما.


هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمةالتحقيقات.

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