3.5 % انكماش متوقع في الاقتصاد الأردني بنهاية العام

توقع رئيس هيئة الاستثمار الأردني الدكتور خالد الوزني ان ينكمش النمو الاقتصادي الاردني بنهاية العام الحالي بنسبة 5ر3 بالمئة.





كما توقع الوزني في ورقة عمل قدمها خلال مؤتمر الاقتصاد الاردني "ما بعد كورونا" الذي نظمته الجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والابداع بالتعاون مع جامعة البترا أمس السبت، تراجع الصادرات الاردنية مع الدول الشريكة اقتصاديا للأردن كالصين وبعض الدول الاوروبية وارتفاع نسبة الدين العام للأردن من الناتج الاجمالي الى 8 ر110 بالمئة نهاية العام الحالي و112 بالمئة خلال العامين المقبلين بعد ان بلغت نسبته 9 ر98 بالمئة عام 2019، بالإضافة الى المزيد من التحديات الاقتصادية السلبية على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها السياحة والنقل والقطاع الزراعي.





وعرض السياسات والاجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار خلال جائحة كورونا والتي من أبرزها وضع خطة انذار مبكر قبل الازمة لضمان تسيير الأعمال ومتابعة المعاملات في احلك الظروف وتقديم خدمات الهيئة الكترونيا لتصبح عن بُعد ومتابعة شؤون المستثمرين بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل أعمالهم ووضع خطط بديلة في مجال ترويج البيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية ووضع خطة عمل ومبادرة منعة واستدامة للاستثمار تركز على المشاريع الريادية والناشئة وتمكين الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الجديدة.





ودعا الوزني إلى وضع خطة زمنية تتعلق بالسياسات الاقتصادية والاستثمارية للمرحلة المقبلة ولمدة ثلاث سنوات للانطلاق نحو اقتصاد رقمي متكامل المتطلبات محليا وعالميا.





وببن ان من أهم مقومات مواجهة وتجنب الازمات المستقبلية زيادة القدرة التنافسية للمشاريع المتوسطة والصغيرة والتنوع القطاعي افقيا وعموديا وتعزيز حوافز الاستثمار وتعزيز سوق العمل والانطلاق نحو متطلبات الثورة الصناعية الرابعة قطاعيا وموارد بشرية وتكنولوجيا.