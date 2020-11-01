ضبط 1900 لتر سولار مدعم بالإسكندرية قبل بيعه في السوق السوداء



كما جاءت الحملة تحت إشراف محمد العدوي رئيس الرقابة، إبراهيم مرسال مفتش بالإدارة.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.











ضبطت اليوم الأحد إدارة تموين برج العرب بغرب الإسكندرية برئاسة حماده جوده مدير الإدارة كمية 1900 لتر سولار مدعم محمل على سيارة، تمهيدًا للبيع فى السوق السوداء بدون تصريح من الجهات المختصة، وتم التحفظ على كمية السولار والسيارة.وقالت مديرية تموين الإسكندرية في بيان لها اليوم إن الحملة جاءت بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الوقود المدعم حرصا من المديرية على أموال الدعم.