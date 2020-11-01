عقب الجولة الأولى.. الإعادة في الإسكندرية بين مستقبل وطن والمستقلين ومرشح للنور



و"الفجر" يرصد تفاصيل جولة الإعادة بين المرشحين في باق الدوائر:



أول المنتزه



وفي دائرة المنتزه تكون الإعادة بين كلًا من "أبو العباس فرحات تركي"، "محمد حسين الحمامي"، "أشرف سردينة"، و"عبدالفتاح محمد عبدالفتاح" مرشحين حزب مستقبل وطن.



و"مي محمود"، "مروة التوني"، "محمد الجمسي"، و"محمد سعد الهواري" مستقلين، وقد خُصص للدائرة 4 مقاعد.

الرمل.



أما دائرة الرمل ستكون الإعادة بين كلًا من "محمود عسكر"، "أحمد عبدالمجيد"، "علي الدسوقي" مرشحي حزب مستقبل وطن، و"عمر الغنيمي"، "إلهام المنشاوي"، و"عفيفي كامل" مستقلين، وقد خُصص للدائرة 3 مقاعد.



سيدي جابر



أما في دائرة سيدي جابر، أسفرت النتيجة عن الإعادة بين كلًا من "مجدي الوليلي"، "أحمد المصري" مرشحي حزب مستقبل وطن، و"مصطفى أبوزهرة" و"سمير البطيخي" مستقلين، وقد خُصص للدائرة مقعدان.



محرم بك



أما في دائرة "محرم بك ستكون الإعادة بين كل من "محمد جبريل"، "محمود قاسم" مرشحي حزب مستقبل وطن، و"عمرو كمال" الشعب الجمهوري، و"هيثم الحريري"، مستقل، وقد خُصص للدائرة مقعدان.



الدخيلة



وفي "الدخيلة"، فاز رزق ضيف الله وحسين رجب العقاري من حزب مستقبل وطن، وستكون الإعادة بين كل من "عبدالناصر السمالوسي"، "مصطفى الطلخاوي"، مرشحي حزب مستقل وطن.



والمرشحة "منى حسن سعد" من حزب الحركة الوطنية، وأحمل خليل من حزب النور، وقد خصص لدائرة الدخيلة 4 مقاعد.





الإعادة



ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة بين المرشحين في انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.



وتقام انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بنى سويف، المنيا، أسيوط،، أسوان، البحر الأحمر.





تجري الإعادة بين المرشحين في انتخابات مجلس النواب في محافظة الإسكندرية على جميع الدوائر"أول المنتزه- أول الرمل- سيدي جابر- محرم بك"، عدا دائرة العطارين الذي فاز المرشح"الصافي عبد العال" مرشح حزب مستقبل وطن، والذي يعد فاز بمقعد الدائرة الوحيد.وأما دائرة الدخيلة فقد فازا المرشحان"رزق راغب ضيف الله،حسين رجب حسين تاعب"، واللذان يعدان مرشحان حزب مستقبل وطن، ويتبقى مقعدان للدائرة.