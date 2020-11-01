إحالة أوراق عامل للمفتي لقتله شخصين وإصابة آخرين ومحاولة قتل عضو مجلس نواب في خصومة ثأريه بنجع حمادي



تعود أحداث الواقعة، لعام ٢٠١٤ عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغا بوقوع إطلاق نار على فتحي قنديل عضو مجلس النواب أثناء مروره على الطريق الزراعي مما أسفر عن مصرع كلا من شكري عبد المبدئ وفرحات محمد وإصابة علاء شكري وعبد الرحمن فهمي.



وأكدت التحريات أن مرتكب الحادث على ع ع حيث تربص لأبناء عائله لقتلهم أخذا بالثأر في وقت مرور النائب وتم ضبط المتهم.



قضت محكمة جنايات نجع حمادي، في محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر، بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي لقيامه بقتل شخصين وإصابة اثنين في خصومه ثأريه بنجع حمادي.