تراجع الإصابات النشطة بكورونا في السعودية إلى 8000 حالة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية السعودية، اليوم الأحد، عن رصد 18 وفاة و374 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 19 وفاة و402 إصابة في اليوم السابق.

 

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة حتى الآن أصبح بذلك 347656 ، بينها 5420 حالة وفاة.

 

وتراجع عدد الإصابات النشطة بالفيروس التاجي في البلاد إلى ثمانية آلاف تحديدا، منها 771 مريضا في حالة حرجة.

 

وتماثل 394 مريضا للشفاء من العدوى في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 334236 شخصا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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