تراجع الصادرات الكورية في أكتوبر بسبب كورونا

تراجعت الشحنات الصادرة من كوريا الجنوبية بنسبة 3.6% في أكتوبر مقارنة بالعام الذي سبقه، بعد انتعاش وجيز في سبتمبر ، وذلك نتيجة عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم وقلة أيام العمل.





وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، اليوم، فقد بلغت قيمة الشحنات الصادرة 44.9 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة بـ 46.6 مليار دولار قبل عام. كما انخفضت الواردات بنسبة 5.8% إلى 39 مليار دولار.





ووسعت كوريا الجنوبية التي تمثل رابع أكبر اقتصاد في آسيا تراجعها في الصادرات إلى الشهر السادس في أغسطس ، حيث استمر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم في إجهاد الأنشطة التجارية ، قبل أن ينتعش بنسبة 7.7 % في سبتمبر.