شاهد.. "Guide band" تفيض غضبًا وتطرح "إلا رسول الله"

طرح فريق "Guide band"، دعاء ديني جديد بعنوان "إلا رسول الله"، وذلك احتفالا بمناسبة المولد النبوي وذلك عبر قناتهم الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.









وجاء كلمات الدعاء كالتي: "هوالذي بلغ السماء هو الذي دافع عن حقوق الانسان، هو الذي جلب لنا الرحمه والحب، هو الذي كان رحمه للعالمين، هو الذي ساعد الفقير المحتاج هو الذي غير اخلاقنا وحياتنا، هو الذي علمنا كيف نحب اصدقائنا وعائلتنا، هو الذي علمنا النجاة، كان هو الرحمة من الله.. إلا محمد صلى الله عليه وسلم الا محمد إلا رسول الله.. إلا محمد صلى الله عليه وسلم الا محمد إلا رسول الله".









جدير بالذكر أن فريق "Guide band"، مكون من حسيني، و ميدو، وعمر، ومن المقرر أن يقدمو باقة من الاعمال المختلفة في مجال الغناء، خلال الفترة المقبلة.



