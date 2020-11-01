شاهد.. "Guide band" تفيض غضبًا وتطرح "إلا رسول الله"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
طرح فريق "Guide band"، دعاء ديني جديد بعنوان "إلا رسول الله"، وذلك احتفالا بمناسبة المولد النبوي وذلك عبر قناتهم الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.


وجاء كلمات الدعاء كالتي: "هوالذي بلغ السماء هو الذي دافع عن حقوق الانسان، هو الذي جلب لنا الرحمه والحب، هو الذي كان رحمه للعالمين، هو الذي ساعد الفقير المحتاج هو الذي غير اخلاقنا وحياتنا، هو الذي علمنا كيف نحب اصدقائنا وعائلتنا، هو الذي علمنا النجاة، كان هو الرحمة من الله.. إلا محمد صلى الله عليه وسلم الا محمد إلا رسول الله.. إلا محمد صلى الله عليه وسلم الا محمد إلا رسول الله".


جدير بالذكر أن فريق "Guide band"، مكون من حسيني، و ميدو، وعمر، ومن المقرر أن يقدمو باقة من الاعمال المختلفة في مجال الغناء، خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الحفيظ: موسيماني حسم عودة 4 لاعبين معارين للأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

الأهلي يستعيد خدمات نجمه

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ يوم

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تستقبل الدكتور مجدي يعقوب (صور)

منذ ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد اللجنة الأولمبية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

01:51 م

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف