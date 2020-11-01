غدا.. انطلاق مهرجان التميز الرياضي بمحافظة الأقصر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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تنظم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالتعاون مع جامعة الاقصر، غدا الأحد فعاليات مهرجان التميز الرياضي فى الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي تحت شعار "نحو شباب أفضل" وذلك فى اطار احتفالات محافظة الأقصر بالعيد القومى.

يأتى المهرجان ضمن المشروع القومي للياقة البدنية لاكتشاف المتميزين رياضيًا من طلاب الجامعات المصرية ضمن مبادرة " كن متميزا" بمشاركة ما يقرب من 600 طالب وطالبة واعضاء هيئة التدريس علي ملاعب المدينة الشبابية بمدينة الطود، حيث يتنافس المشاركين في عدد من الالعاب (كرة القدم _ كرة السلة- تنس الطاولة - مصارعة ذراعين -الكرة الطائرة) بالاضافة إلى بعض الألعاب الترويحية.

وتعمل وزارة الشباب والرياضة على استثمار طاقات الشباب واطلاق مهاراتهم الابداعية، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم بالإضافة الى بث روح التعاون والعمل الجماعي في مختلف الظروف.

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