استطلاع رأي للجماهير الإماراتية تتوقع المزيد من التغييرات للأندية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
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كشف استطلاع رأي لصحيفة إماراتية اليوم الأحد أن معظم الجمهور تتوقع استمرار التغييرات على مستوى الأجهزة الفنية في أندية كرة القدم.

وبحسب صحيفة "البيان" فإن قوة الصراع في دوري الخليج العربي لكرة القدم هذا الموسم سواء على مستوى القمة أو في القاع ساهم في زيادة توقعات الجماهير بإجراء تغييرات على الأجهزة الفنية الحالية للأندية المحلية دون انتظار حتى نهاية الدور الأول.

وأجرت صحيفة "البيان" استطلاعاً للرأي حول توقعات الجماهير بشأن صدور قرارات إقالة جديدة للمدربين، حيث توقع 81 بالمئة من المشاركين استمرار الإقالات على مستوى الأجهزة الفنية مقابل 19 بالمئة توقعوا عدم صدور قرارات إقالة جديدة.

وبلغت نسبة توقعات صدور قرارات إقالة جديدة للمدربين 91 بالمئة للمشاركين في الاستطلاع عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقابل تسعة بالمئة توقعوا حدوث استقرار فني في الأندية بينما أيد 71 بالمئة من المشاركين في التصويت على الموقع الإلكتروني لصحيفة "البيان" صدور إقالات جديدة قريبًا، في الوقت الذي توقع فيه 29 بالمئة من المشاركين إمكانية تأخر صدور مثل هذه القرارات.

يذكر أن نادي الوصل كان أول الأندية التي قامت بتغيير الجهاز الفني في الموسم الحالي، برحيل المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، والتعاقد مع المدرب الوطني سالم ربيع، كما أقدم فريقا الوحدة وخورفكان على تغيير المدربين الهولندي مارك فوتا، والإسباني كانيدو قبل بداية الموسم.

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