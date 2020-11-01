أبو العينين: السيسي يقود ثورة غير مسبوقة لتطوير التعليم

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قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إن مصر لم تشهد الاهتمام بالتعليم مثلما نراه هذه الأيام قولًا وفعلًا، ببناء المدارس الجديدة وإدخال أنماط جديدة من التعليم وتطوير الوسائل التعليمية بما فيها الكتاب المدرسي، وأجهزة التابلت والمنصات الرقمية وبنك المعرفة، والأخذ بالامتحانات الإلكترونية، متابعا: لم نشهد هذا الكم الهائل من الفكر التنموي الحديث من قبل.



وأشار "أبو العينين" إلي اهتمام الرئيس الخاص بالمعلم باعتباره عصب العملية التعليمية الذي يقوم بأقدس مهمة وهي تعليم وتأهيل الأجيال الجديدة وغرس القيم الوطنية والأخلاقية في نفوسهم، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أثناء نظر تعديل قانون بتحسين أوضاع المعلمين.



وقال "أبو العينين" إن الزيادات التي تضمنها مشروع القانون في مرتبات المعلمين والاداريين بوزارة التربية والتعليم والازهر الشريف وإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين هي "هدية من الرئيس" ومبادرة طيبة عكست اعتزاز الرئيس وتقديره للمعلمين.



وأضاف أن إصلاح وتطوير العملية التعليمية يجب أن يبدأ بتحسين أوضاع المعلم معنويا وماديا واجتماعيا وتدريبه وتأهيله ليكون قادرا على خلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه ومواجهة تحديات المستقبل، مشددًا على ضرورة تحسين أحوال المعلم ليست فقط المادية ولكن المعنوية والاجتماعية أيضا، من خلال مسابقات مثل أفضل معلم وأفضل مدير مدرسة وهكذا، والاحتفاء بالمعلمين في وسائل الاعلام باعتبارهم القدوة والمثل للأجيال الجديدة.



وأشار النائب إلى أن افتتاح جامعة الملك سلمان، إبداع لم نره من قبل، لما بها من فكر جديد يختلف بشكل كبير لصالح الطالب، وما يتضمنه من اختبارات في تخصصات مختلفة تواكب سوق العمل لتحقيق الاندماج.



وأثار أبو العينين، أزمة المعلمين في احتساب مرتباتهم على أساسي 2014، موضحا أن ذلك الأمر يجعل أي زيادة أو إضافة على الراتب تكون متواضعة، بالإضافة إلي مشكلة تدني أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة.



وتابع قائلًا " هناك شكوى من المدرسين في المدارس الخاصة تتعلق بتدني الحد الأدنى للأجور مضيفا " كيف يحصل المعلم.على مرتب اقل من الحد الأدنى للأجور وتصل الى 700 و800 جنيه في المدارس الخاصة.



وعقب رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال قائلا " سوف نفتح ملف المدارس الخاصة الأسبوع القادم كيف يحصل المدرس.على اقل من الحد الأدنى للأجور وأضاف مستنكرا "700 " جنيه.



و عقب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم " نبحث ظروف وأوضاع المعلمين في المدارس الخاصة وسيصدر قرار قبل.نهاية العام الجاري وسنرفع الحد الأدنى للمعلم ومثلهم مثل الحكومة.



وعقب رئيس البرلمان غاضبا " لن نترك التعليم الخاص يمشي كل واحد بمزاجه ووجه كلامه للوزير " اعرف انك لن تترك القضية وثقتي فيك وفي المجلس كبيرة لإن الأمر ينعكس على العملية التعليمية".



و علق الوزير " سيكون هناك اخبار جيدة خلال من 4 او 5 أسابيع القادمة.".

