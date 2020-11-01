شاهد.. حريق داخل مستشفى جامعي جديد في إسطنبول

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:33 م
اسطنبول
اسطنبول
وكالات
Advertisements

أفاد نشطاء ووسائل إعلام بأن حريقا كبيرا اندلع اليوم الأحد داخل المبنى الجديد للمستشفى التابع لكلية الطب في جامعة إسطنبول.

 

وتداول نشطاء في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لقطات تظهر عمودا كثيفا من الدخان الأسود يتصاعد فوق مرفق يتبع لكلية الطب في حي الفاتح.

 

 

وأكد نشطاء أن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث وشرعت في إخماد النيران، حيث لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على الحادث ولم يتضح ما إذا كان الحريق أسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى الجامعي حريق اسطنبول

أخبار تهمك

عاجل.. تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد اللجنة الأولمبية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عبد الحفيظ: موسيماني حسم عودة 4 لاعبين معارين للأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يستعيد خدمات نجمه

منذ ساعة الا ربع

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ يوم

بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 8 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تستقبل الدكتور مجدي يعقوب (صور)

منذ أقل من ساعة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رونالدو يُهاجم أتلتيكو مدريد ويصفهم بـ "العاهرات" (فيديو)

انبعاث النيران من فوهة بركان بوبوكاتبتبيل بالمكسيك (فيديو / صور)

عاجل.. تسريب مقطع فيديو يبرئ نيمار من إدعاءات فتاة فندق باريس

مقتل شخص وإصابة 16 في حريق بناقلة تحمل علم إيطاليا في ميناء ألياجا التركي (فيديو)

طائرات حربية تقذف آلاف الجالونات من المياه فوق الأمازون بالبرازيل

زلزال يضرب تركيا بقوة 5.8 (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

01:51 م

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف