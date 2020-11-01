شاهد.. حريق داخل مستشفى جامعي جديد في إسطنبول

أفاد نشطاء ووسائل إعلام بأن حريقا كبيرا اندلع اليوم الأحد داخل المبنى الجديد للمستشفى التابع لكلية الطب في جامعة إسطنبول.

وتداول نشطاء في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لقطات تظهر عمودا كثيفا من الدخان الأسود يتصاعد فوق مرفق يتبع لكلية الطب في حي الفاتح.

وأكد نشطاء أن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث وشرعت في إخماد النيران، حيث لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على الحادث ولم يتضح ما إذا كان الحريق أسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا.

Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın pic.twitter.com/FIfkXDWvB4 — Ahmet Karataş (@AhMeTTKA) November 1, 2020

İstanbul'da Çapa Devlet Hastanesin'de yangın çıktığı belirtiliyor. pic.twitter.com/ReYvHNTyV9 — BPT (@bpthaber) November 1, 2020