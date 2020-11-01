بإطلالة أنيقة.. روچينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة روچينا جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت روچينا بالصور جميلة كعادتها مرتدية فستان طويل أوف شولدر باللون الفضي ، واعتمدت على تسريحة الشعر المرفوعة ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب يميل للالوان الترابية المتناسب مع بشرتها.

وتباينت الكثير من التعليقات على الصور من قبل متابعيها ، ومن أبرز تلك التعليقات " بحبك يا عمري".

يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

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