بإطلالة أنيقة.. روچينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:22 م
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة روچينا جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت روچينا بالصور جميلة كعادتها مرتدية فستان طويل أوف شولدر باللون الفضي ، واعتمدت على تسريحة الشعر المرفوعة ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب يميل للالوان الترابية المتناسب مع بشرتها.
وتباينت الكثير من التعليقات على الصور من قبل متابعيها ، ومن أبرز تلك التعليقات " بحبك يا عمري".
يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.
وظهرت روچينا بالصور جميلة كعادتها مرتدية فستان طويل أوف شولدر باللون الفضي ، واعتمدت على تسريحة الشعر المرفوعة ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب يميل للالوان الترابية المتناسب مع بشرتها.
وتباينت الكثير من التعليقات على الصور من قبل متابعيها ، ومن أبرز تلك التعليقات " بحبك يا عمري".
يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.