أستون فيلا يخسر أمام ساوثهامبتون بالبريميرليج بوجود تريزيجيه والمحمدي

حقق فريق ساوثهامبتون الفوز على مضيفه أستون فيلا بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة 7 من الدوري الإنجليزي.





وخلال الدقيقة 20 تمكن من تسجل أهداف فريق ساوثهامبتون يانيك فيسترجارد وجيمس وارد (هدفين) في الدقيقتين 33 والأخيرة من الشوط الأول وداني إنجز في الدقيقة 58، فيما سجل أهداف أستون فيلا تيرون منجس في الدقيقة 62 وأولي واتكينز في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء، وجاك جريليش في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.





وبتلك النتيجة رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، مؤقتا، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 12 نقطة في المركز السادس، مؤقتا.