كفر البطيخ يعلن التشكيل المعاون ل " الدبسي " خلال مؤتمر صحفي

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اعلن مجلس ادارة نادي كفر البطيخ عن التشكيل المعاون للمدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي ميدو الدبسي ، والذي سيقوده خلال منافسات القسم الثالث ، وذلك خلال مؤتمر صحفي .



هذا وقد ضم التشكيل كلا من : كريم الدبسي مدرب عام ، محمد حويت مدرب حراس المرمى ، الدكتور عبد اللطيف الشناوي طبيب للفريق ، احمد اسماعيل مخطط الأحمال البدنية ، عمار المشد إدارى الفريق .



هذا وقد حضر المؤتمر كلا من : وبحضور كلا من المستشار السعيد جاد رئيس مجلس ادارة النادي ، احمد على سليم رئيس مجلس ادارة شركة art house للاثاث الراعي الرسمى لنادى كفر البطيخ ، مجدي عويس و محمد سعد عبد الله

والمهندس احمد السعيد جاد أعضاء مجلس ادارة النادي ، شريف فوزي المشرف العام على كرة القدم بالنادى .