تشييع جثمان مرشح النواب عن دائرة القناطر الخيرية (صور)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شيع المئات من أبناء منطقة أبو الغيط التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، جثمان اللواء محمد إبراهيم، مرشح مجلس النواب مستقل، عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان قد توفى اللواء محمد إبراهيم، مرشح مجلس النواب مستقل، عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كان قد أصيب به منذ عدة أيام وتم حجزه بأحد المستشفيات حتي وافته المنية اليوم.

ونعى عدد من حملات مرشحي مجلس النواب، الفقيد مؤكدين خالص تعازيهم لأسرته ومحبيه وحملته الانتخابية داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

يذكر أن الراحل خاض انتخابات البرلمان في 2015، ولم يحالفه الحظ وتولى منصب مدير الإنتربول المصرى، ومساعد وزير الداخلية سابقا، ومديرًا لأمن الأسكندرية ومن مواليد 1954.

وحصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس 1975، ودبلوم العلوم العسكرية ومتزوج ولديه من الأبناء عمرو محمد إبراهيم (أخصائي قلب وأوعية دموية)، نائب مدير مستشفى دار السلام (هرميل سابقا)، ورئيس قسم القسطرة بها وابنه ليسانس كلية الألسن لغة أسباني جامعة عين شمس، وتخرج في كلية الشرطة المصرية عام 1975.
وعين بقسم شرطة قصر النيل برتبة ملازم، وتدرج في العمل بنفس القسم من ضابط منوب – رئيس دورية – رئيس نقطة شرطة الجزيرة بالزمالك – رئيس تحقيقات – نائبا لمأمور قسم قصر النيل وظل بهذا القسم أربعة عشر عاما حتى رتبة المقدم.
تشييع جثمان مرشح النواب عن دائرة القناطر الخيرية (صور)
تشييع جثمان مرشح النواب عن دائرة القناطر الخيرية (صور)
تشييع جثمان مرشح النواب عن دائرة القناطر الخيرية (صور)
تشييع جثمان مرشح النواب عن دائرة القناطر الخيرية (صور)
تشييع جثمان مرشح النواب عن دائرة القناطر الخيرية (صور)
تشييع جثمان مرشح النواب عن دائرة القناطر الخيرية (صور)

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