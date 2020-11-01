ريهام عبدالغفور تخطف قلوب محبيها بجمالها في مهرجان الجونة السينمائي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام بالصورة من الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي ، مرتدية فستان طويل وبسيط أبيض فى فضي ، ولم تتكلف فى وضع الإكسيوارات وتركت شعرها القصير منسدلاً.

وعلق أحد متابعيها على الصورة وكتب : أجمل وأرق ريهام.. بحبك.

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

يذكر أن آخر أعمال ريهام عبد الغفور مسلسل "زي الشمس" بجانب الفنانة دينا الشربيني وعرض في السباق الرمضاني قبل الماضي 2019، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل.

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