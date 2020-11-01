عاجل.. إغلاق طريق الزعفرانة لسقوط أمطار غزيرة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق الزعفرانة إتجاه رأس غارب لجود أمطار غزيرة.

وأغلق الطريق في الاتجاهين، وسط تواجد أمني مكثف، تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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