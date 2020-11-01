حبس متهم بالاتجار في المخدرات بالجيزة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس خليجي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المخدرات، حيث ضبط بحوزته على كمية من الهيروين واقراص من عقار الكبتاجون، ببولاق الدكرور.

وطلبت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها. 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، 3000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبمواجهته إعترفوا بما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 255 ألف جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

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