جميلة عوض تخطف الأنظار بإطلالتها الساحرة في ختام المهرجان الجونة السينمائي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة جميلة عوض جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت جميلة بالصورة من حفل ختام مهرجان الجونة ، مرتدية فستان أنيق أوف شولدر باللون الأحمر وبه فتحة من الأمام ، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادئ يبرر جمالها.

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

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