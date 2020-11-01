تكريم المتدربين على الدليل الفني المصري لإدارة الدواء (صور)

نظمت هيئة الدواء المصرية اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020، فاعليات الحفل الختامي للبرنامج التدريبي على الدليل الفني المصري لإدارة الدواء والمشروعات التطويرية في مجال الرعاية الصيدلية، جاء ذلك بالتعاون مع الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، وشركة أبچون فايزر" Upjohn "، وبحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ممثلا عن الهيئة، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي بالعباسية.



وأكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من التكريم هو تقدير مجهودات السادة الصيادلة خلال فترة التدريب والقيام بالتطبيق العملي، كذلك التكريم على مجهوداتهم التي قاموا بها وما زالوا يقومون بها خلال أزمة الكورونا، ودورهم في تنفيذ البروتوكولات العلاجية.



وأضاف أن البرنامج التدريبي قد استهدف 115 صيدلي يعملون في 32 مستشفى تابعة لثمانية قطاعات وهي: " أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الهيئة العامة للتأمين الصحي، أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، المؤسسة العلاجية، مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، مديرية الشئون الصحية بالجيزة، مديرية الشئون الصحية بالقليوبية".



وأشار إلى أن البرنامج التدريبي تم على ثلاث مراحل وهي: "البرنامج التأهيلي على الدليل الفني المصري لإدارة الدواء الصادر عن إدارة صيدلة المستشفيات، البرنامج التأهيلي على أسس وأدوات الجودة في الرعاية الصحية وكيفية تطبيقها لعمل مشروعات تطويرية في مجال الرعاية الصيدلية، التطبيق العملي لكيفيه التخطيط لإقامة مشروعات تحسين بالمنشآت الصحية حيث تنافست المستشفيات المشاركة في تقديم خططهم للمشروعات التطويرية التي تم اختيارها لتطبيقها في المستشفيات المشاركة، وكيف تم اختيارها".



وتابع أنه تمت مناقشة المشروعات المقدمة من قبل فريق إدارة صيدلة المستشفيات وفرق الانتشار السريع للتطوير الصيدلي وتم تقييم 17 مشروع تطويري تقدمت به 25 مستشفى عن طريق لجنة متخصصة من اداره صيدله المستشفيات لاختيار أفضل 5 مشروعات تطويرية طبقا للأسس التي تم وضعها للاختيار، وقد تم اختيار أفضل 5 مشروعات بعد تقييمها من قبل اللجنة المختصة باداره صيدله المستشفيات.



كما تضمن التكريم عرض مجهودات الصيادلة أثناء جائحة كورونا وتكريمهم لمجهوداتهم المتميزة، كونهم أحد خطوط الدفاع الأولى في مواجهة هذا الوباء،حيث تم تكريم 14 مديرية شئون صحية وقطاع كمرحلة أولى من تكريم القطاعات حيث شارك الصيادلة فيها من خلال العمل داخل 220 مستشفى فرز وعزل، ومراكز الرعاية الأولية التي عمل بها أكثر من 4800 صيدلي مستشفى صيدلى اكلينيكى وقد كانت لهم العديد من الإسهامات مثل التدخلات الإكلينيكية والتثقيف الدوائي، والحد من المشكلات العلاجية، وإعداد " كتيبات وصف الأدوية"، والمشاركه فى إعداد البروتوكولات التي تساهم في الاستخدام السليم والآمن للادوية".



وقد أعرب الدكتور سامر الرفاعي، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، عن امتنان الجمعية لمشاركتها فى فعاليات البرامج التى تنظمها هيئة الدواء المصرية من أجل الإرتقاء بالمستوى المهنى لصيادلة مصر، وأشاد بالجهود المتميزة التى تقوم بها الهيئة برئاسة الأستاذ الدكتور تامر عصام، وكافة العاملين بها، للنهوض بمنظومة الدواء فى مصر، وتقديم أفضل خدمة للمرضي.



وقال الدكتور محمد عادل سويلم، رئيس مجلس إدارة شركة أبچون فايزر مصر: " إن الشركة تؤمن انه بالإمكان تحقيق قيمة مضافة إلى أنظمة الرعاية الصحية من خلال الحلول التي تساهم في تحسين حياة المرضى والتعاون مع كل الشركاء في القطاع الصحي، وأن التعاون يهدف ٳلى تقديم الدعم لبرنامج تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في جمهورية مصر العربية، بهدف مساعدة المريض المصري، والعاملين في القطاع الصحي، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".



وتابع: "تؤمن شركة أبچون " Upjohn " أن ٳعطاء الأولوية لاحتياجات المرضى، والتعاون مع كل الشركاء في القطاع الصحي لتمكين حلول مستدامة، يساهم في تطوير أنظمة الرعاية الصحية، وبناء عالم أكثر صحة للجميع، ومن هذا المنطلق فإنها تدعم برامج هيئة الدواء المصرية للميكنة والتحول الرقمي".



يأتي التكريم في إطار اهتمام هيئة الدواء المصرية برعاية وتكريم وتحفيزالصيادلة العاملين بالهيئة وخارجها، وإيمانها بأهمية دور البرامج التدريبية في رفع كفاءة العاملين، وتكريس مفهوم التعليم المستمر، وتنمية وتطوير الأداء الصيدلي في كافه الممارسات الدوائية.

نظمت هيئة الدواء المصرية اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020، فاعليات الحفل الختامي للبرنامج التدريبي على الدليل الفني المصري لإدارة الدواء والمشروعات التطويرية في مجال الرعاية الصيدلية، جاء ذلك بالتعاون مع الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، وشركة أبچون فايزر" Upjohn "، وبحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ممثلا عن الهيئة، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي بالعباسية.





وأكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من التكريم هو تقدير مجهودات السادة الصيادلة خلال فترة التدريب والقيام بالتطبيق العملي، كذلك التكريم على مجهوداتهم التي قاموا بها وما زالوا يقومون بها خلال أزمة الكورونا، ودورهم في تنفيذ البروتوكولات العلاجية.





وأضاف أن البرنامج التدريبي قد استهدف 115 صيدلي يعملون في 32 مستشفى تابعة لثمانية قطاعات وهي: " أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الهيئة العامة للتأمين الصحي، أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، المؤسسة العلاجية، مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، مديرية الشئون الصحية بالجيزة، مديرية الشئون الصحية بالقليوبية".





وأشار إلى أن البرنامج التدريبي تم على ثلاث مراحل وهي: "البرنامج التأهيلي على الدليل الفني المصري لإدارة الدواء الصادر عن إدارة صيدلة المستشفيات، البرنامج التأهيلي على أسس وأدوات الجودة في الرعاية الصحية وكيفية تطبيقها لعمل مشروعات تطويرية في مجال الرعاية الصيدلية، التطبيق العملي لكيفيه.





التخطيط لإقامة مشروعات تحسين بالمنشآت الصحية حيث تنافست المستشفيات المشاركة في تقديم خططهم للمشروعات التطويرية التي تم اختيارها لتطبيقها في المستشفيات المشاركة، وكيف تم اختيارها".





وتابع أنه تمت مناقشة المشروعات المقدمة من قبل فريق إدارة صيدلة المستشفيات وفرق الانتشار السريع للتطوير الصيدلي وتم تقييم 17 مشروع تطويري تقدمت به 25 مستشفى عن طريق لجنة متخصصة من اداره صيدله المستشفيات لاختيار أفضل 5 مشروعات تطويرية طبقا للأسس التي تم وضعها للاختيار، وقد تم اختيار أفضل 5 مشروعات بعد تقييمها من قبل اللجنة المختصة باداره صيدله المستشفيات.





كما تضمن التكريم عرض مجهودات الصيادلة أثناء جائحة كورونا وتكريمهم لمجهوداتهم المتميزة، كونهم أحد خطوط الدفاع الأولى في مواجهة هذا الوباء،حيث تم تكريم 14 مديرية شئون صحية وقطاع كمرحلة أولى من تكريم القطاعات حيث شارك الصيادلة فيها من خلال العمل داخل 220 مستشفى فرز وعزل، ومراكز الرعاية الأولية التي عمل بها أكثر من 4800 صيدلي مستشفى صيدلى اكلينيكى وقد كانت لهم العديد من الإسهامات مثل التدخلات الإكلينيكية والتثقيف الدوائي، والحد من المشكلات العلاجية، وإعداد " كتيبات وصف الأدوية"، والمشاركه فى إعداد البروتوكولات التي تساهم في الاستخدام السليم والآمن للادوية".





وأعرب الدكتور سامر الرفاعي، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، عن امتنان الجمعية لمشاركتها فى فعاليات البرامج التى تنظمها هيئة الدواء المصرية من أجل الإرتقاء بالمستوى المهنى لصيادلة مصر، وأشاد بالجهود المتميزة التى تقوم بها الهيئة برئاسة الأستاذ الدكتور تامر عصام، وكافة العاملين بها، للنهوض بمنظومة الدواء فى مصر، وتقديم أفضل خدمة للمرضي.





وقال الدكتور محمد عادل سويلم، رئيس مجلس إدارة شركة أبچون فايزر مصر: " إن الشركة تؤمن انه بالإمكان تحقيق قيمة مضافة إلى أنظمة الرعاية الصحية من خلال الحلول التي تساهم في تحسين حياة المرضى والتعاون مع كل الشركاء في القطاع الصحي، وأن التعاون يهدف ٳلى تقديم الدعم لبرنامج تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في جمهورية مصر العربية، بهدف مساعدة المريض المصري، والعاملين في القطاع الصحي، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".





وتابع: "تؤمن شركة أبچون " Upjohn " أن ٳعطاء الأولوية لاحتياجات المرضى، والتعاون مع كل الشركاء في القطاع الصحي لتمكين حلول مستدامة، يساهم في تطوير أنظمة الرعاية الصحية، وبناء عالم أكثر صحة للجميع، ومن هذا المنطلق فإنها تدعم برامج هيئة الدواء المصرية للميكنة والتحول الرقمي".



