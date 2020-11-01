التخطيط: مليارا جنيه التكلفة التقديرية لبرامج التنمية الرياضية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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التخطيط: مليارا جنيه التكلفة التقديرية لبرامج التنمية الرياضية


أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه الخدمات الشبابية والرياضية بخطة عام 20/2021.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إعداد الشباب وتأهيله بدنيًا وفكريًا وتفعيل مُشاركته في العمل الوطني يُعد من أهم قضايا التنمية، حيث أنهم يُشكّلون الشريحة الأكبر من السُكان والقوة الـمُنتِجة، الأمر الذي يجعل مُشاركتهم عاملاً فاعلاً في تنمية الـمُجتمع وفتح آفاق واسعة للتقدّم والازدهار في الـمُستقبل.

وفيما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية للعمل الشبابي أوضحت السعيد أنها ترتكز على مجموعة ركائز تستهدف بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب، وتعميق الـمُشاركة السياسية والـمُجتمعية في قضايا الوطن، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق الـمهارات الإبداعية وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل.

وفيما يتعلق بالبرامج الـمُستهدفة للمجلس القومي للشباب في خطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الـمجلس يستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج بتكلفة تقديرية تجاوز مليار جنيه وتتمثل هذه البرامج في برنامج توفير المنشآت الشبابية، برنامج بث روح الولاء والإنتماء بين النشء والشباب لعدد مستفيدين 68 ألف مستفيد، إلى جانب برنامج تعميق المشاركة السياسية لعدد 250 ألف مستفيد، برنامج تشجيع العمل الجماعي والتطوعي لعدد 96 ألف مستفيد، برنامج تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق الـمهارات الإبداعية واستفادة أكثر من مليون شاب من هذا البرنامج، بالإضافة إلى برنامج التوسع في الأنشطة الترويجية لعدد 207 ألف مستفيد.

وحول برامج المجلس القومي للرياضة المستهدف تنفيذها بخطة عام 20/2021 أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تتمثل في برنامج توفير البنية الأساسية الرياضية، برنامج التنمية الرياضية لعدد 2,38 مليون مستفيد، برنامج الطب الرياضي لعدد 35 ألف مستفيد، برنامج الريادة الرياضية لعدد 11500 مستفيد، برنامج تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لافتة إلى أن التكلفة التقديرية لهذه البرامج تزيد على 2 مليار جنيه.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه سيتم من خلال برنامج توفير المنشأت الشبابية تطوير 18 مركزًا بالقرى الأكثر احتياجًا ، تطوير 11 مركز للتعليم المدني والمنتديات والكشافة، بالإضافة إلى استكمال 7 معسكرات ومدن شبابية، إنشاء 6 حمامات سباحة، إنشاء 25 مركز للشباب، إنشاء 158 ملعب خماسي، إنشاء 15 ملعب متعدد الأغراض بمراكز الشباب، إنشاء 13 مبنى إداري.

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