تفاصيل مصرع شخص في حادث تصادم علي طريق بني عبيد

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شهد طريق بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حادث اصطدام سيارة ملاكي في مركبة توكتوك، أسفرت عن مصرع قائد التوكتوك، بالقرب من ميزانية ميت فارس.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا عن ورود بلاغ بوقوع حادث ناحية ميت فارس ووفاة شخص.



وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثمان للسائق "السيد ابراهيم عبد الغفار"، وسبب الوفاة الحادث.



وتبين اصطدام السيارة الملاكي بالتكتوك، وتهشم واجهتي السيارة والتوكتوك، وأخطرت الأجهزة التنفيذية لرفع آثار الحادث عن الطريق.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشكيل لجنة فنية لبيان سبب الحادث.