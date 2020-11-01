افتتاح وحدة "الغسيل الكلوي" بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:14 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
افتتح اللوء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي سيدي سالم المركزي، وذلك بعد الإنتهاء من تجهيزها لإستقبال المرضي ولرفع كاهل المعاناة عنهم.

رافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور إيهاب نعمان، مدير الإدارة الصحية، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفي سيدي سالم المركزي، وشريف هيكل، رئيس مجلس مدينة سيدى سالم.

وقد تم تجهيز وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى سيدي سالم المركزى بالجهود الذاتية وتحت إشراف ومعاونة مديرية الصحة من أجل الوصول بأفضل خدمة طبية للمريض، وتأكيدا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين المنظومة الطبية وإخراجها في أحسن صورة لائقه.
افتتاح وحدة "الغسيل الكلوي" بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ
افتتاح وحدة "الغسيل الكلوي" بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ
افتتاح وحدة "الغسيل الكلوي" بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ
افتتاح وحدة "الغسيل الكلوي" بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ
افتتاح وحدة "الغسيل الكلوي" بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ
افتتاح وحدة "الغسيل الكلوي" بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ

أخبار تهمك

الأهلي يستعيد خدمات نجمه

منذ 40 دقيقة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد اللجنة الأولمبية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تستقبل الدكتور مجدي يعقوب (صور)

منذ ساعة الا ربع

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عبد الحفيظ: موسيماني حسم عودة 4 لاعبين معارين للأهلي

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 8 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

01:51 م

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف