افتتاح وحدة "الغسيل الكلوي" بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ

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افتتح اللوء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي سيدي سالم المركزي، وذلك بعد الإنتهاء من تجهيزها لإستقبال المرضي ولرفع كاهل المعاناة عنهم.



رافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور إيهاب نعمان، مدير الإدارة الصحية، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفي سيدي سالم المركزي، وشريف هيكل، رئيس مجلس مدينة سيدى سالم.



وقد تم تجهيز وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى سيدي سالم المركزى بالجهود الذاتية وتحت إشراف ومعاونة مديرية الصحة من أجل الوصول بأفضل خدمة طبية للمريض، وتأكيدا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين المنظومة الطبية وإخراجها في أحسن صورة لائقه.