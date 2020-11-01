تطعيم 246815 طالب بنسبة 86.7٪ بمدارس الدقهلية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور د سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تطعيم 306229 طالب من طلاب المدارس ضد مرض الإلتهاب السحائي، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة من اجمالي المستهدف بنسبة 73٪ وذلك منذ بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ وحتى الآن وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس.

وأوضح مكي انه تم تطعيم 246815 طالب من اجمالي مستهدف 284558بنسبة 86.7٪ بمدارس الريف كما تم تطعيم 59414من اجمالي مستهدف 132259 بنسبة 44.9٪.

الجدير بالذكر ان صحة الدقهلية تستهدف تطعيم 416817 طالب ضد الإلتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة. 

وأكد وكيل الصحة علي ان التطعيم يتم من خلال فرق طبية مدربة، كما تم التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والادارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ الحملة، وتوافر كافة المستلزمات اللازمة لها.

وشدد وكيل الصحة علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، حفاظا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.
تطعيم 246815 طالب بنسبة 86.7٪ بمدارس الدقهلية
تطعيم 246815 طالب بنسبة 86.7٪ بمدارس الدقهلية
تطعيم 246815 طالب بنسبة 86.7٪ بمدارس الدقهلية
تطعيم 246815 طالب بنسبة 86.7٪ بمدارس الدقهلية
تطعيم 246815 طالب بنسبة 86.7٪ بمدارس الدقهلية
تطعيم 246815 طالب بنسبة 86.7٪ بمدارس الدقهلية
تطعيم 246815 طالب بنسبة 86.7٪ بمدارس الدقهلية
تطعيم 246815 طالب بنسبة 86.7٪ بمدارس الدقهلية

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