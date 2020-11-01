سقوط أمطار خفيفة على مدينة الغردقة

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تشهد مدينة الغردقة، سقوط أمطار ما بين خفيفة وغزيرة على بعض المناطق، كما شهدت منطقة الجونة، سقوط أمطار غزيرة، وسط تأهب كبير من الأجهزة التنفيذية بالبحر الأحمر.



كانت أعلنت محافظة البحر الأحمر غلق طريق الغردقة - رأس غارب، بسبب سقوط سيول بمنطقة أبو عشاب وتحديدا بالكيلو 60، مما تسبب في توقف الحركة المرورية بالطريق.





وكانت أعلنت محافظة البحر الأحمر فتح طريق القصير - قفط بعد تحسن الاحوال الجوية هناك، واستمرار غلق طريق سفاجا بعدما تسبب مياه الامطار الغزيرة في نحر على أحد جانبيه.



كما يستمر غلق طريق الشيخ فضل - غارب بسبب سقوط مياه الأمطار هناك وجاري عملية إصلاح التلفيات فيه، حيث سقطت به سيول غزيرة مساء أمس السبت.



تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، القطع الناتج عن نحر مياه الأمطار والسيول المتراكمة فى طريق سفاجا سوهاج، وذلك فى 6 أماكن متفرقة فى الوصلة من الكيلو 80 حتى الكيلو 90 بإجمالى حوالى 7 كيلو.



وأوضحت رئيس مدينة سفاجا فى بيان لها، أنها كلفت لجنة مشكلة من إدارة الأزمات والإدارة الهندسية وعدد من الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لمتابعة القطع وإغلاق الطريق وحصر التلفيات وإصلاحها.



وأكدت رئيس مدينة سفاجا، أنه جارى استمرار إغلاق طريق سفاجا سوهاج بسبب تلفيات السيول، لحين الانتهاء من أعمال الترميم بحارة القادم من سوهاج بسبب تلفيات أحدثتها السيول بالكيلو 90.