نشرة حوادث "الفجر".. "إخلاء سبيل طفل العربية وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه"

ننشر أسماء المتوفيين والمصابين في حادث طريق المريوطية



النائب العام يأمر بحبس المتهم بقتل المجني عليه "كريم إبراهيم" بكرموز



إخلاء سبيل طفل العربية وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه



22 نوفمبر.. نظر دعوى رئيس الزمالك على قرار عزله



خد يابني بتعمل ايه هنا".. فيديو جديد للطفل بطل واقعة التعدي على شرطي بالمرور



شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:حصلت الفجر على أسماء المتوفيين والمصابين في حادث سير بطريق المريوطية، والمتوفيين هم كلا من: محمد عمر فتحي 9 سنوات، أمل صابر 45 سنة إضافة إلى سائق السيارة السوزوكي.تلقت «النيابة العامة» يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي إخطارًا بإصابة المجني عليه «كريم إبراهيم» بسحجات وجروح قطعية بأماكن متفرقة من جسده، وأنه قرر تعدي المتهم «محمد عبد العال» عليه بمطواة محدثًا إصاباته، وذلك بعدما عاتبه على مضايقته فتاة من ذويه، وقد أكدت تحريات الشرطة شروعَ المتهم في قتل المجني عليه على نحو ما قرَّره الأخير.صرح مصدر قضائى بنيابة جنوب القاهرة، بإخلاء سبيل الطفل المتهم في واقعة صدم أمين شرطة بدائرة قسم شرطة المعادى وتسليمه لاسرته، بضمان محل اقامته، وتغريم صاحب السيارة ١٠ آلاف جنيه.قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاحد، تأجيل الدعويين المقامتين من رئيس نادي الزمالك المعزول، والتي طالب فيهما بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة 22 نوفمبر.خد يابني بتعمل ايه هنا".. فيديو جديد تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، للطفل بطل واقعة التعدي على شرطي تابع للإدارة العامة للمرور، بمنطقة المعادي الجديدة، وسخر الطفل في الفيديو الجديد المتداول له، من شرطي تابع للمرور أيضًا.