نشرة حوادث "الفجر".. "إخلاء سبيل طفل العربية وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

ننشر أسماء المتوفيين والمصابين في حادث طريق المريوطية

حصلت الفجر على أسماء المتوفيين والمصابين في حادث سير بطريق المريوطية، والمتوفيين هم كلا من: محمد عمر فتحي 9 سنوات، أمل صابر 45 سنة إضافة إلى سائق السيارة السوزوكي.

النائب العام يأمر بحبس المتهم بقتل المجني عليه "كريم إبراهيم" بكرموز

تلقت «النيابة العامة» يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي إخطارًا بإصابة المجني عليه «كريم إبراهيم» بسحجات وجروح قطعية بأماكن متفرقة من جسده، وأنه قرر تعدي المتهم «محمد عبد العال» عليه بمطواة محدثًا إصاباته، وذلك بعدما عاتبه على مضايقته فتاة من ذويه، وقد أكدت تحريات الشرطة شروعَ المتهم في قتل المجني عليه على نحو ما قرَّره الأخير.


إخلاء سبيل طفل العربية وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه

صرح مصدر قضائى بنيابة جنوب القاهرة، بإخلاء سبيل الطفل المتهم في واقعة صدم أمين شرطة بدائرة قسم شرطة المعادى وتسليمه لاسرته، بضمان محل اقامته، وتغريم صاحب السيارة ١٠ آلاف جنيه.

22 نوفمبر.. نظر دعوى رئيس الزمالك على قرار عزله

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاحد، تأجيل الدعويين المقامتين من رئيس نادي الزمالك المعزول، والتي طالب فيهما بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة 22 نوفمبر.

خد يابني بتعمل ايه هنا".. فيديو جديد للطفل بطل واقعة التعدي على شرطي بالمرور


خد يابني بتعمل ايه هنا".. فيديو جديد تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، للطفل بطل واقعة التعدي على شرطي تابع للإدارة العامة للمرور، بمنطقة المعادي الجديدة، وسخر الطفل في الفيديو الجديد المتداول له، من شرطي تابع للمرور أيضًا. 


أخبار تهمك

بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 9 ساعات

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عبد الحفيظ: موسيماني حسم عودة 4 لاعبين معارين للأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ يوم

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستعيد خدمات نجمه

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 7 ساعات

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف