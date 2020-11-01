حمادة هلال يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الفنان حمادة هلال جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حمادة بالصورة بالكاچول مرتدى بنطلون چينز أزرق وتيشيرت لبني ، والقى التحية المسائية على محبيه وشوقهم لعمل جديد وكتب: مساء الفل والهنا على كل الناس الحلوة من دبى وإن شاء الله فى شغل جديد .

يشار أن حمادة مؤخرًا أغنية "طحن × طحن" ، وهى من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أوكا.

وفي سياق آخر، طرح حمادة هلال مؤخرًا أغنية "جمالها" مع الفنانة منه عرفة، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات ماجد صبرى وتوزيع مادو صالح وجيتار شريف فهمي، ومن إخراج أحمد عاطف.

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