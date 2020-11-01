بدء المبادرة الرئاسية للكشف على السمنة والتقزم بالمدارس

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أعلنت وزارة التربية والتعليم انه طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع وزارة الصحة، انطلقت اليوم فاعليات المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم.



وتعمل وزارة التربية والتعليم على تسهيل عمل القوافل الطبية بالمحافظات للكشف على طلاب مدارس التعليم الأساسي.



وتستهدف الحملة إجراء المسح الطبي ومراجعة الحالة الصحية لطلاب المدارس، حيث يتم فحص طلاب المرحلة الابتدائية َوالبالغ عددهم قرابة 13 مليون طالب.