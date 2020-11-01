اري بابل يعد جمهور الإسماعيلي بحصد البطولات

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في الحصول على توقيع الدولي الأنجولي أري بابل وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.









وقال بابل عقب التوقيع أنه سيقدم كل ما لديه من أجل إسعاد جمهور الإسماعيلي بالإضافة إلى أنه فخور بالإنضمام لواحد من الاندية العريقة في الدوري المصري.









الجماهيرية الكبيرة التي يمتلكها الفريق جعلتني أوقع على العقود دون تفكير في أي شيء خاصةً أن البرازيلي هيرون ريكاردو حرص على تعريفي بزملائي وأخضع حالياً لبرنامج علاجي من أجل المشاركة والإنسجام سريعاً.



