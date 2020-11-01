إصابة 11 فى حوادث سير متفرقة بالمنيا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
Advertisements
أصيب 11 شخصا فى حوادث سير متفرقة بمحافظة المنيا وتحرر عنها المحاضر اللازمة

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد بانقلاب دراجة بخارية بطريق طحا الأعمدة بمركز سمالوط وقد أسفر الحادث هجعن إصابة 3اشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام.

كما أصيب 3اشخاص آخرين فى تصادم بين توك توك مع دراجة بخارية أمام شركة المطاحن بمدينة أبوقرقاص.

بينما تلقى مدير أمن المنيا اخطارا يفيد بإصابة 3 عمال في حادثى انقلاب دراجتين بخاريتين، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص، واسفر الحادث عن إصابة 3اشخاص آخرين بينما شهد أحد الطرق الفرعية بمركز مطاى إصابة شخصين فى انقلاب دراجة بخارية وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق.

أخبار تهمك

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة تستقبل الدكتور مجدي يعقوب (صور)

منذ ساعة الا ربع

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 5 ساعات

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ يوم

الأهلي يستعيد خدمات نجمه

منذ 39 دقيقة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الحفيظ: موسيماني حسم عودة 4 لاعبين معارين للأهلي

منذ ساعة الا ربع

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد اللجنة الأولمبية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

01:51 م

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف