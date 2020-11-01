إصابة 11 فى حوادث سير متفرقة بالمنيا
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:01 م
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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أصيب 11 شخصا فى حوادث سير متفرقة بمحافظة المنيا وتحرر عنها المحاضر اللازمة
تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد بانقلاب دراجة بخارية بطريق طحا الأعمدة بمركز سمالوط وقد أسفر الحادث هجعن إصابة 3اشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام.
كما أصيب 3اشخاص آخرين فى تصادم بين توك توك مع دراجة بخارية أمام شركة المطاحن بمدينة أبوقرقاص.
بينما تلقى مدير أمن المنيا اخطارا يفيد بإصابة 3 عمال في حادثى انقلاب دراجتين بخاريتين، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص، واسفر الحادث عن إصابة 3اشخاص آخرين بينما شهد أحد الطرق الفرعية بمركز مطاى إصابة شخصين فى انقلاب دراجة بخارية وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق.
تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد بانقلاب دراجة بخارية بطريق طحا الأعمدة بمركز سمالوط وقد أسفر الحادث هجعن إصابة 3اشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام.
كما أصيب 3اشخاص آخرين فى تصادم بين توك توك مع دراجة بخارية أمام شركة المطاحن بمدينة أبوقرقاص.
بينما تلقى مدير أمن المنيا اخطارا يفيد بإصابة 3 عمال في حادثى انقلاب دراجتين بخاريتين، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص، واسفر الحادث عن إصابة 3اشخاص آخرين بينما شهد أحد الطرق الفرعية بمركز مطاى إصابة شخصين فى انقلاب دراجة بخارية وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق.