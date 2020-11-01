بعد شائعة حملها.. أحدث ظهور لياسمين صبري داخل طائرة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ياسمين بالصورة من داخل طائرة مرتدية چيب بيچ وچاكت باللون الأسود ، وتركت شعرها منسدلاً ، وضاعفت جمالها بوضع ميكب متناسب مع إطلالتها.

وعلقت ابنة أصالة على الصورة وكتبت : جميلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"، وذلك مع أحمد مجدي ونهال عنبر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا عدد كبير من الأعمال الدرامية لهذا العام.

أخبار تهمك

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تستقبل الدكتور مجدي يعقوب (صور)

منذ 43 دقيقة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 8 ساعات

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الحفيظ: موسيماني حسم عودة 4 لاعبين معارين للأهلي

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يستعيد خدمات نجمه

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد اللجنة الأولمبية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

01:51 م

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف