بعد شائعة حملها.. أحدث ظهور لياسمين صبري داخل طائرة

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شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ياسمين بالصورة من داخل طائرة مرتدية چيب بيچ وچاكت باللون الأسود ، وتركت شعرها منسدلاً ، وضاعفت جمالها بوضع ميكب متناسب مع إطلالتها.



وعلقت ابنة أصالة على الصورة وكتبت : جميلة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"، وذلك مع أحمد مجدي ونهال عنبر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا عدد كبير من الأعمال الدرامية لهذا العام.

