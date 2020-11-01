أول مأذون سيدة بالإسماعيلية: "بمجرد حصولي على الدفاتر تلقيت تليفونات لبدء العمل" (فيديو)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت نشوى جاد، أول سيدة تعمل مأذون شرعي بمحافظة الإسماعيلية، إنها كانت أول مأذون سيدة تدخل مسجد، لافتة إلى أنها تخرجت من كلية الحقوق، وحصلت على ماجيستير قانون، وهي حاليًا باحثة دكتوراه.

وأضافت "نشوى جاد"، خلال حوارها ببرنامج "سكر الهوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أنها تم تعيينها باحث قانوني للتنظيم والإدارة بالجهاز المركزي، موضحة أن والدها كان متابع لظهور أول مأذونه في مصر أمل سليمان عام 2008، وكان دائمًا ما يحكي لها عنها كمثال لسيدة عظيمة، وتحدث معها عن أنها تتجه لهذه الاتجاه.

وتابعت، أنها اتجهت لمحكمة الأسرة بالإسماعيلية وقدمت اوراقها في وظيفة مأذون وانتظرت 7 سنوات حتى تم تعيينها مأذونة واضطرت للاستقالة من عملها كباحث قانوني بجهاز التنظيم والإدارة، مشددة على أن زوجها هو الجندي المجهول في حياتها وكان داعم قوي لها، منوهة بأنه بمجرد تعيينها والحصول على دفاتر المأذون، كان الناس يبحثوا عن مكتبها لبدء العمل وكان هناك ترحيب كبير بها، معقبة: "بعد نص ساعة من التعيين جالي تليفون علشان نبدأ نشتغل".

ولم يكن تعيين السيدة نشوى أحمد جاد مأذونًا شرعيًا في منطقة «منشية الشهداء» بالإسماعيلية في 7 يونيو 2018 قرارًا عاديًا، فخريجة كلية الحقوق الحاصلة على ماجستير شريعة وقانون، انتظرت 7 أعوام كاملة حتى تلقت خطاب التعيين، منذ أن تقدمت لمسابقة رسمية في 2011.

تحكى «نشوى»، البالغة من العمر 36 عامًا، قصتها مع «المأذونية» فتقول إن البداية كانت بإعلان محكمة الإسماعيلية لشئون الأسرة عن مسابقة للمأذونية عام 2011، وهو ما وجدت فيه حلمها الذى تبحث عنه طويلًا، وبالفعل تقدمت في تلك المسابقة، لتنافس سيدة و8 رجال، وفقًا لمعيار «الدرجة العلمية الأعلى».

بعد التقدم للمسابقة، لم ترغب في أن تقف مكتوفة الأيدي منتظرة قرار التعيين، وقدمت ضمن وظائف الحاصلين على الماجستير، وبالفعل عُينت باحثًا قانونيًا في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم تزوجت وأنجبت ٣ أطفال، ليختفي حلم «المأذونية» وإن كان لا يزال يراودها، وهو ما تحقق لها بإرسال وزارة العدل خطاب تعيينها مأذونة شرعية في منطقة «منشية الشهداء» بالإسماعيلية.

الاختيار بين قبول «التعيين كمأذونة» و«الاستقالة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» كان مصيريًا وصعبًا للغاية، ليأتي دور الزوج في تسهيل المهمة على «أم عياله».

تقول: «كان دايما في ضهري، خاصة مع القرارات الصعبة، وبعد تسلمي عملي كمأذونة، دخلت في صراع كبير، لأن اختيار المأذونية يحتم الاستقالة من عملي، وبعد نقاشات كثيرة مع زوجي، حسمت الأمر وقررت خوض التجربة، والاستقالة من الوظيفة الأولى».

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