إيران تسجل 7719 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إيران، تسجيل 7719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك كأكبر حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الوباء في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إيران إلى 620 الفا و 491 حالة لغاية الان بينهم 5244 في وضع حرج.

 

وسجلت الصحة الإيرانية، أكبر عدد وفيات يومي بفيروس كورونا حيث تم رصد 434 شخصا، أخر 4 ساعة،  ليرتفع عدد المتوفين الى35 الفا و298 شخصا.

 

ولفتت الصحة الإيرانية، إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا، بلغ 486 الفا و 691 شخصا حتى اليوم.

 

ووفقًا للصحة الإيرانية، خضع 4 ملايين و965 الفا و 326 اشخاص، لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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