الفرنسى توربان حكماً لمباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان فى دوري أبطال أوروبا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم النقاب عن حكم مباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان الإيطالي لحساب مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا والتي تجمع الفريقان بعد غداً الثلاثاء على ملعب إستاد ألفريدو دي ستيفانو.


وعين الأتحاد الأوروبي الحكم الدولي الفرنسي كليمان توربان لإدارة المباراة وتُعتبر هي الثالث التي يقود فيها الفرنسي مباراة للريال في التشامبيونزليج.


يُذكر أن الريال يحتل المركز الأخير على سلم ترتيب المجموعة بعد حصوله على نقطة واحدة من مباراتين فيما يحتل إنتر ميلان المركز الثالث بنقطتين.

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