عبد الحفيظ: موسيماني حسم عودة 4 لاعبين معارين للأهلي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:52 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
Advertisements
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني حسم ملف المعارين.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحانت إذاعية بأن الجهاز الفني حسم ملف الرباعي المعار أكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر ومحمد شريف وقرر عودتهم إلى النادي بعد نهاية إعارتهم مع أندية الجونة وسموحة وإنبي.

وتابع عبد الحفيظ بأن اللاعبين الأربعة سيكونون إضافة قوية للفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعد المستوى الذي قدموه خلال إعارتهم هذا الموسم وظهورهم بمستوى مميز.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لا يزال يتابع باقي اللاعبين المعارين.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

للاهلي عبد الحفيظ رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد اللجنة الأولمبية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يستعيد خدمات نجمه

منذ 42 دقيقة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة تستقبل الدكتور مجدي يعقوب (صور)

منذ ساعة الا ربع

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ يوم

عبد الحفيظ: موسيماني حسم عودة 4 لاعبين معارين للأهلي

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 8 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

01:51 م

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف