عبد الحفيظ: موسيماني حسم عودة 4 لاعبين معارين للأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني حسم ملف المعارين.





وأضاف عبد الحفيظ في تصريحانت إذاعية بأن الجهاز الفني حسم ملف الرباعي المعار أكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر ومحمد شريف وقرر عودتهم إلى النادي بعد نهاية إعارتهم مع أندية الجونة وسموحة وإنبي.





وتابع عبد الحفيظ بأن اللاعبين الأربعة سيكونون إضافة قوية للفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعد المستوى الذي قدموه خلال إعارتهم هذا الموسم وظهورهم بمستوى مميز.





وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لا يزال يتابع باقي اللاعبين المعارين.











