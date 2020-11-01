البابا فرنسيس في عيد جميع القديسين: دعوة شخصية وعالمية إلى القداسة



تابع الأب الأقدس يقول التطويب الثاني هو: "طوبى لِلمَحزونين، فَإِنَّهُم يُعَزَّون". تبدو هذه الكلمات متناقضة، لأن البكاء ليس علامة فرح وسعادة. إن أسباب البكاء والمعاناة هي الموت والمرض والشدائد الأخلاقية والخطيئة والأخطاء: ببساطة الحياة اليومية، الهشة، والضعيفة والمطبوعة بالصعوبات. حياة تُجرح أحيانًا ويُجرِّبها الجحود وسوء التفاهم. ويسوع يعلن الطوبى للذين يبكون بسبب هذه الوقائع، وعلى الرغم من هذا كلّه، يثقون في الرب ويضعون أنفسهم تحت ظله. فهم ليسوا غير مبالين، ولا يقسون قلوبهم من الألم، لكنهم يرجون بصبر عزاء الله، ويختبرون هذا العزاء في هذه الحياة.



أضاف الحبر الأعظم يقول يؤكّد يسوع في التطويب الثالث: "طوبى لِلوُدَعاء، فَإِنَّهُم يَرِثونَ الأَرض". إن الوداعة هي سمة يسوع الذي يقول عن نفسه: "تَتَلمَذوا لي فإِنِّي وَديعٌ مُتواضِعُ القَلب". الودعاء هم الذين يعرفون كيف يسيطرون على ذواتهم، ويتركون مكانًا للآخر، ويصغون إليه ويحترمونه في أسلوب حياته، واحتياجاته وطلباته. فهم لا ينوون اخضاعه أو التقليل من شأنه، ولا يريدون الهيمنة والسيطرة على كل شيء، ولا أن يفرضوا أفكارهم ومصالحهم على حساب الآخرين. هؤلاء الأشخاص، الذين لا تقدرهم ذهنيّة العالم، هم ثمينون في عيني الله، الذي يمنحهم أرض الميعاد كميراث، أي الحياة الأبدية. هذا التطويب أيضًا يبدأ هنا على الأرض ويكتمل في السماء.



وختم البابا فرنسيس كلمته بالقول: هذه العائلة الهائلة من تلاميذ المسيح المخلصين لديها أم، مريم العذراء، ونحن نكرمها بلقب سلطانة جميع القديسين، لكنها أولًا وقبل كل شيء الأم، التي تعلم كل فرد منا أن يقبل ابناءها ويتبعهم. لتساعدنا لكي نغذّي الرغبة في القداسة، ونسير في درب التطويبات.

صلى قداسة البابا فرنسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: في عيد جميع القديسين تدعونا الكنيسة للتأمل حول الرجاء الكبير الذي يقوم على قيامة المسيح. إن القديسين والطوباويين هم أكثر شهود النافذين للرجاء المسيحي، لأنهم عاشوه على أكمل وجه في حياتهم، وسط أفراح وآلام، محققين التطويبات التي بشر بها يسوع والتي يتردد صداها اليوم في الليتورجيا. إن التطويبات الإنجيلية هي، في الواقع، الطريق إلى القداسة. سأتوقف الآن عند تطويبين، الثاني والثالث.