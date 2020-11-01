تعهُد بتعديل سلوك.. قصة تعدى طفل على أمين شرطة

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6 ساعات كاملة، حددت مصير الطفل المتعدي على أمين شرطة، وصدمه بالسيارة، ثم فر هاربًا، لتقرر نيابة جنوب القاهرة، تسليمه إلى ولى أمره، مع التعهد بإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك.



ويرصد "الفجر"، التفاصيل الكاملة بشأن تعدي طفل على أمين شرطة وإخلاء سبيله.



تسليم الطفل لأهله

بعد تحقيق 6 ساعات كاملة، قررت نيابة جنوب القاهرة، تسليم الطفل المتهم الأول، "أحمد أ ع"، بطل فيديو التعدى على فرد أمن بالمرور، من سرايا النيابة، إلى ولى أمره.



تعديل سلوكه

وخرج الطفل، بتعهد بالمحافظة عليه، وحسن رعايته والتعهد بإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، وذلك فقا لتقرير دراسة الصادر من المجلس القومي للأمومة والطفولة –خط نجدة الطفل.



غرامة 10 آلاف جنيه

كما قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم الثانى "وائل م ع"، صديق المتهم الذى كان متواجد معه في السيارة، بكفالة 10 الاف جنيه، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر أحد الأطفال جالسًا على كرسي القيادة داخل سيارة، ويتحدث إلى أمين شرطة، يطلب منه الرخص، ليرد عليه الطفل بطريق لا تليق.



وسخر الطفل في حديثه من الشرطي، حينما سأله الأخير "رخصك فين يا حبيي؟"، ليرد الطفل ساخرًا "أنت إزاي تعمل لي كده متحطش إيدك عليا، وفين الكمامة بتاعتك. طب ابعد وشك عني بقا".



وكرر الشرطي سؤاله عن الرخص، ليرد الطفل "معييش رخص"، ثم قال الشرطي "طب سيب لي العربية"، وعزم للاتجاه للناحية الأخرى، قبل أن ينطلق الطفل بسرعة كبيرة، ويقوم بصدم الشرطى ويفر هاربا بالسيارة.



وسرعان ما بحثت أجهزة الأمن، عن طفل يقود سيارة ملاكى فى أحد الشوارع وقام بصدم شرطى أثناء محاولة إيقافه وسؤاله عن رخصة القيادة والسيارة



وأمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بالتحقيق مع طفل تعدى على فرد شرطة مرور.



وكانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله.



وفحصت الأجهزة المختصة الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتبين أن الفيديو يظهر فيه طفل يقود سيارة وفي أثناء ذلك يقوم أحد رجال المرور بإيقافه لفحص تراخيصه ومناقشته حول كيفية قيادة السيارة ومن المسؤول، فيما يحاول الطفل السخرية منه ثم الهرب بالسيارة.