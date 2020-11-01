بعد تصدرها "يوتيوب".. تامر حسني يعيد نشر "بألف سلامة" لوجود مشكلة تقنية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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قرر النجم تامر حسني، حذف النسخة الأولى من أغنية"بألف سلامة" وإعادة نشرها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" لوجود مشكلة تقنية وتعليق البعض على جودة الصوت، وذلك عقب تصدرها تريند"مصر" وحصولها على المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات"يوتيوب" بالإضافة إلى نسب المشاهدة التي تقترب من المليون الثاني وذلك بعد طرحها ب17 ساعة فقط.

وقال حسني، من خلال منشور له عبر"فيسبوك"،:" نهاركم كله خير اكيد فرحان بإستقبالكم الرائع لأغنية بألف سلامه واكيد مبسوط انها في ساعاتها الأولى متصدره التريند برقم ١ وانها حققت المركز ال ٣٣ على مستوى العالم ولكن الأغنيه على يوتيوب فيها مشكله تقنيه محسوسه لبعض الناس، وانا من إمبارح بعمل كل المحاولات لتبديل النسخه على يوتيوب ولما لقيتها هتاخد وقت قررت انا والشركه المنتجه إعادة نشر الأغنيه مره أخرى ارضاءً للجميع دا حقكم عليا وعلينا كلنا انا وصناع العمل المحترمين.. مش هوصيكم بقى عايزين نسمعها تاني كتير نهاركم جميل زيكم، أسيبكوا تستمتعوا بالنسخه الجديده ودا اللينك الجديد


أغنية" بألف سلامة" كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال حمداوي، تم تسجل الغناء باستوديو م هيثم راضي.


جدير بالذكر أن النجم تامر حسني، احتل تريند موقع الفيديوهات"يوتيوب" فتصدر مؤخرًا بأغنية"ترجعلنا بالسلامة" للاعب كرة القدم مؤمن زكريا، وأغنية "فجأة افترقنا" كما تفوق حسني، على أغاني مطربي المهرجانات التي تم طرحها بنفس توقيت أغاني حسني، فمنذ سنوات عديدة لم يجرؤ نجم على تخطي النجاحات الرقميه للمهرجانات الذي انتشرت بشكل كبير بين فئة عمرية معينة والذي يفضلها البعض ويستاء منها آخرين والآن استطاع الفنان تامرحسني بفنه الراقي، أن يصعد بالأغنية الرومانسيه والإنسانيه مره أخرى إلى الصداره في الأرقام ولمكانها السليم في قلوب المصريين والعرب.


واحتل حسني، أيضًا المركز ال ٣١ عالميًا بأغاني البومه الجديد إختراع ومبطلناش احساس وفجأه افترقنا وحقق بهم انجازًا رقميًا غير مسبوق على الإطلاق مما يعتبر هذا الإنجاز انتصار جديد في حياه النجم تامرحسني وأمل اكبر لعودة الأغنيه المصريه للقمه واسترداد مكانتها في الصدارة مرة أخرى.

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