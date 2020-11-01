مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.54% بختام أول جلسة في الأسبوع

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:20 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.54% خاسراً 42.94 نقطة ليغلق عند مستوى 7864.78 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.08% خاسراً 12.91 نقطة ليغلق عند مستوى 16145.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 229.7 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال. 
 
وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.48%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.42%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.38%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.83%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.12%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%.
 
وقفز 78 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 9.99%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.92%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 9.92%، فيما تراجع 111 سهماً على رأسها سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 5.73%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 5.51%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 4.91%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 181.7 مليون ريال سعودي.
 

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