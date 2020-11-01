مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.54% بختام أول جلسة في الأسبوع

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.54% خاسراً 42.94 نقطة ليغلق عند مستوى 7864.78 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.08% خاسراً 12.91 نقطة ليغلق عند مستوى 16145.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 229.7 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.48%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.42%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.38%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.83%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.12%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%.