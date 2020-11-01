الجيش الليبي يعلن وفاة قائد القوات الخاصة

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، وفاة اللواء ونيس بوخمادة، آمر إدارة القوات الخاصة التابعة للجيش بعد تعرضه لوعكة صحية، وفقًا لقناة روسيا اليوم

ونشر مقطع فيديو، رصد لحظة سقوط اللواء ونيس بو خمادة مغشيا عليه قبل وفاته بقليلا، عندما كان يقلي كلمة أمام جمع من الحضور في منطقى بنينا شرقي مدينة بنغازي.

ويذكر أن بوخمادة هو قائد القوات الخاصة الليبية، ويعد أحد أبرز أعمدة "الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وكان اللواء بوخمادة، قاد جهودا كبيرة في توحيد كتائب القوات الخاصة (الصاعقة)، تحت راية "الجيش الوطني الليبي"، عقب إطلاق عملية الكرامة عام 2014.