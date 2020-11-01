الأهلي يحول لـ"فايلر" مكافأة التتويج بلقب الدوري

قام مسؤولو النادي الأهلي بتحويل مكافأة الفوز بلقب بطولة الدوري المصري إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.





وكان فايلر قد قاد الأهلي إلى التتويج بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وللمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخ النادي الأحمر، بعدما تمكن الفريق من تحقيق نتائج مميزة خلال تولي المدرب السويسري القيادة الفنية للمارد الأحمر.





وحول مسؤولو النادي الأهلي مكافأة التتويج بالدوري إلى حساب المدرب السويسري والتي تبلغ قيمتها ٤٠٠ ألف دولار وفقًا لما كان متواجدًا في أحد البنود بعقد المبرم بين كلا الطرفين بحصول فايلر على راتب شهرين خال تتويج الأهلي بلقب الدوري.





وكان اتحاد الكرة المصري بالتعاون مع الشركة الراعية قد أقام بالأمس احتفالية لتتويج الأهلي بلقب الدوري عقب مباراة طلائع الجيش والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بثلاثة أهداف بدون أهداف وقام بمنحه الدرع



