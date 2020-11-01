دجلة لن يبرم صفقات تبادلية مع الأهلي صفقة "بيكهام"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:17 م
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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كشف ماجد سامي رئيس وادي دجلة، كواليس اتفاق ناديه الرسمي مع مسئولي الأهلي بانتقال أحمد رمضان بيكهام إلى القلعة الحمراء في الموسم المقبل مقابل 15 مليون جنيه.

وذكرت تقارير صحفية أن بيكهام سيعود إلى صفوف المارد الأحمر من جديد بعد موسمين على انتقاله إلى وادي دجلة في يناير 2019 ضمن صفقة محمد محمود.

ويمتلك الأهلي بندًا في عقد بيكهام لاستعادته مقابل 5 ملايين جنيه بعد الموسم الأول و15 مليونا بعد الموسم الثاني.

وقال ماجد سامي في تصريحات صحفية:"انتقال بيكهام إلى الأهلي جاء دون أي صفقات تبادلية".

وأضاف:"لم نطلب أي لاعب من الأهلي ضمن الصفقة وقوة علاقتنا بإدارة القلعة الحمراء سهّل حسم الصفقة في ظل رغبة بيكهام".

واختتم سامي تصريحاته قائلاً:"سياسية وادي دجلة قائمة على الدفع بالشباب ولن تتوقف. وهو ما ظهر هذا الموسم، حيث تواجد أكثر من لاعب شاب في تشكيلة الفريق".



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