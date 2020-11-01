عمومية "أكرو مصر" توافق علي توزيع كوبون بقيمة 1.75 جنيه للسهم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:57 م
أكرو مصر
أكرو مصر
نيفين سمير
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أعلنت شركة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية ، عن موافقة الجمعية العامة العادية بها على توزيع ما يقدر بنحو 96.34 مليون جنيه من الأرباح المرحلة عن العام الماضي، بواقع 1.75 جنيه للسهم.

وأضافت الشركة  في بيان للبورصة المصرية، أن الجمعية العانة العادية قد قررت توزيع 96.34 مليون جنيه من الأرباح المرحلة عن العام الماضي، والمعتمدة من الجمعية العادية بتاريخ 28 أبريل الماضي، والظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، كما أنه سيتم التوزيع قبل نهاية ديسمبر المقبل.

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