عمومية "أكرو مصر" توافق علي توزيع كوبون بقيمة 1.75 جنيه للسهم





أعلنت شركة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية ، عن موافقة الجمعية العامة العادية بها على توزيع ما يقدر بنحو 96.34 مليون جنيه من الأرباح المرحلة عن العام الماضي، بواقع 1.75 جنيه للسهم.



